Милли Меджлис Азербайджана рассмотрит вопрос переименования освобожденного села Венг в Чинарлы

БАКУ /Trend/ - Сегодня будет проведено заседание парламентского комитета по региональным вопросам, сообщает в четверг Trend.

На заседании будет рассмотрен законопроект о переименовании села Венг Ходжавендского района в село Чинарлы.

Депутаты обсудят этот вопрос.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)