В Армении не желающие воевать покупают за $1000-2000 положительный тест на коронавирус

БАКУ /Trend/ - В последние дни в Армении стремительно растет число заражений COVID-19, сообщает в четверг Trend со ссылкой на армянские СМИ.

В последнюю неделю число зараженных варьировалось в пределах 1 500 - 1 800 человек. Сегодня, 22 октября, минздрав Армении сообщил о 2 306 зараженных коронавирусом.

Наблюдения и анализ, которые проводятся в армянском сегменте социальных сетей, позволили установить причину такого роста. Так, большинство заразившихся в последние дни - это мужчины в возрасте 18-55 лет, иными словами - лица годные к военной службе.

Те, кто не хочет идти на войну, где явно наблюдается поражение Армении, "заражаясь" коронавирусом получают как минимум двухнедельную отсрочку.

Сообщается, что получение положительного результата теста на COVID-19 в Армении стоит около 1 000 - 2 000 долларов США. Поэтому не исключено, что в последующие дни число "заразившихся" коронавирусом среди лиц, годных к военной службе, будет расти.

(Текст: Кямаля Сеидова.)