Президент Ильхам Алиев: Ломая хребет армянскому фашизму, мы спасаем наш регион от большой трагедии

БАКУ /Trend/ - Ломая хребет армянскому фашизму, мы спасаем наш регион от большой беды, большой трагедии.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с главным омбудсменом Турецкой Республики Шарафом Малкочем.

«Как вам известно, Армения совершила очередной акт агрессии, акт терроризма против Азербайджана. Она совершила военное преступление против наших гражданских лиц, а также военнослужащих. Знаю, что в рамках визита вы поедете в город Гянджа. Там вы и сами увидите, с каким озверевшим врагом мы столкнулись. Они не могут противостоять нам на поле боя и стараются возместить горечь поражения атаками на мирных людей. Две подлые атаки на Гянджу и удар баллистическими ракетами по этому городу являются военными преступлениями. Руководство Армении ответит за это преступление. Это умышленное преступление. Они целенаправленно подвергли обстрелу именно места проживания гражданского населения. Как вы знаете, у нас есть очень много потерь, раненых, включая детей, женщин, стариков. Это в очередной раз демонстрирует хищническую сущность армянского фашизма. Это вновь показывает, что, ломая хребет армянскому фашизму, мы спасаем наш регион от большой беды, большой трагедии», - сказал глава государства.