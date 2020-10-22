В результате ракетного обстрела армянами Габалы ранен 17-летний мирный житель (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В результате сегодняшнего ракетного обстрела армянскими ВС Габалы ранен мирный житель Амирбеков Мурад Джейхун оглу (2003), сообщает в четверг Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Согласно информации, вследствие ракетного обстрела нанесен ущерб пяти домам.

Также отмечается, что целью ВС Армении был имеющий особое стратегическое значение водопровод Огуз-Габала-Баку, снабжающий питьевой водой Абшеронский полуостров. В результате обезвреживания силами ПВО обломки ракеты упали недалеко от водопровода.

Сотрудники органов прокуратуры проводят необходимые оперативно-следственные действия.

Отметим, что сегодня утром ВС Армении выпустили баллистические ракеты «СКАД» по расположенным в 150 км от зоны боевых действий городам Азербайджана Габале, Кюрдамиру, Сиязани. 3 баллистические ракеты были выпущены по Сиязани, 2 - по Габале и 1 – по Кюрдамиру.

Напомним, что Армения продолжает террористические действия в отношении гражданского населения Азербайджана, грубо нарушая основополагающие нормы и принципы международного права, в том числе положения Женевской конвенции о защите гражданского населения во время военных действий и дополнительных протоколов к ней.

(Текст: Кямаля Сеидова)