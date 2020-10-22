Президент Ильхам Алиев: Партия Народного фронта и партия «Мусават» выступают против национальных интересов Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Сегодня, конечно, абсолютное большинство политических партий полностью поддерживает проводимую мной политику по освобождению находящихся под оккупацией территорий. В этом процессе не участвуют всего две партии. Всего лишь две партии выступают против национальных интересов Азербайджана. Это - партия Народного фронта и партия «Мусават».

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью японской газете Nikkei.

«Думаю, что демократическое развитие в стране идет в позитивном русле. В Азербайджане обеспечены все основные свободы – свобода политической деятельности, свобода медиа, свобода выражения, свобода собраний, свобода вероисповедания. Ограничений в связи с этим нет. Кстати, у нас свободный интернет. Те, кто пытается нас критиковать, вместо распространения слухов, использования в политических целях, для политического давления якобы имеющихся в Азербайджане недостатков в области демократии, должны посмотреть на содержание. Я сейчас представил программу новых политических реформ. Она была поддержана абсолютным большинством политических партий. Кстати, это произошло до начала столкновений. Сегодня, конечно, абсолютное большинство политических партий полностью поддерживает проводимую мной политику по освобождению находящихся под оккупацией территорий. В этом процессе не участвуют всего две партии. Всего лишь две партии выступают против национальных интересов Азербайджана. Это - партия Народного фронта и партия «Мусават». Кстати, эти две партии не приняли мое предложение о политическом диалоге. Я выступил с этим предложением несколько месяцев назад. Я говорил, что мы нуждаемся в нормальном диалоге, нормальных, цивилизованных отношениях между властью и оппозицией, ведущей партией и другими партиями. На сегодняшний день мое это предложение, насколько я знаю, поддержали 50 или более партий. Мы находимся в очень активной фазе политического диалога»,- сказал глава государства.