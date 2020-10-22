Ракетные удары по мирным городам Азербайджана являются продолжением фашистской политики Армении, продолжающейся более двухсот лет – народный артист Мурад Гусейнов

БАКУ /Trend Life/ - Сегодняшние удары ВС Армении баллистическими ракетами по мирным городам Габале, Кюрдемиру и Сиязани являются продолжением фашистской политики руководства Армении, сказал в интервью Trend Life всемирно известный пианист, директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов. Ракеты по Габале выпущены с армянских территорий Кафан и Джермух.

"Армения продолжает свои варварские деяния по обстрелу ракетами большой разрушительной силы мирных городов и сел Азербайджана, находящихся далеко от зоны боевых действий. Террор армян против мирного азербайджанского населения продолжается уже более двухсот лет. В начале 20 века армянскими дашнаками были организованы кровавые этнические чистки азербайджанского населения, начиная с 40-50-х годов и в конце 80-х годов из Армении было депортировано более 500 тысяч азербайджанцев, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года учинен Ходжалинский геноцид и жестоко убиты более 600 мирных граждан, сотни без вести. Следует подчеркнуть, что сама Армения создана на западных землях Азербайджана (в основном на территории Иреванского ханства, позднее Эриванской губернии, включенной в Российскую империю в 1849-1917 годах) советской властью большевиков в 1918 году. Еще до этого Царской Россией в 1828-1896 годах из Ирана и Турции на азербайджанские земли было переселено 2 миллиона 200 тысяч армян. Мы их приютили, а они, обосновавшись на наших землях и пользуясь нашей добротой, стали притеснять коренных жителей, проводить грабежи и массовые убийства мирного населения. Даже в советские годы уровень жизни армян в Карабахе был выше, чем в Армении, это зафиксировано в статистических данных. На протяжении около 30 лет продолжалась оккупация 20 процентов территории нашей страны, в стране около миллиона беженцев, происходят постоянные провокации и убийства мирных жителей. Все эти факты говорят о фашистской сущности армянских агрессоров. Поэтому военные преступления, учиненные армянской хунтой в Гяндже и других городах страны, являются очередными актами вандализма и террора против человечества, продолжением оккупационной политики Армении. Они грубо нарушают все международные акты и нормы, в том числе нормы ведения войны. Проигрывая нашей армии на поле боя, армянские ВС обстреливают с территории Армении мирные города Азербайджана, прячась за спиной ОДКБ. Их воспаленная и извращенная вандализмом психика направлена, прежде всего, на уничтожение мирного населения. Причем, почерк один – ночные нападения как на Ходжалы, так и на Гянджу. Более того, они угрожают всем жителям нашей многонациональной страны, в том числе тысячам армян, которые живут вне зоны боевых действий. Хотя, что говорить об этих нелюдях, если в 1918 году армянские головорезы даже еврейскому народу, проживавшему в азербайджанском городе Губа, устроили геноцид ", - сказал Мурад Гусейнов.

По словам народного артиста, армянскими вандалами на протяжении многих лет были уничтожены десятки тысяч культурных и архитектурных ценностей азербайджанского народа, как в самой Армении, так и на оккупированной территории Нагорного Карабаха и семи прилегающих районах.

"Среди этих памятников уникальные произведения мировой истории, золотая сокровищница человеческого наследия, которые сохранялись веками. В частности, была снесена оборонительная крепость Иревана, мечети и архитектурные строения, а на этом месте в уродливой форме построен Ереван. Это специально сделано армянами, чтобы уничтожить культурное азербайджанское наследие. Поэтому обстрел Габалы, где ежегодно проводятся международные фестивали классической музыки и мугама, реализуются различные проекты в области искусства с участием мировых знаменитостей, также является очередным ударом по культуре Азербайджана. Насколько можно быть таким жестоким, вандалом и фашистом?! Армяне с детства воспитываются в ненависти к туркам и азербайджанцам, их историки придумывают мифы, их деятели на самом высшем уровне постоянно распространяют лживую информацию, лицемерят, обманывая мировую общественность. Они напрочь лишены всех норм человеческой морали и гуманизма. Весь мир видит наглую сущность армянской хунты, и военные преступления Армении должны быть жёстко осуждены мировой общественностью. Они хотят посеять панику ракетными ударами по мирным городам нашей страны, но им это не удастся, пусть не стараются. А отвечать такой подлостью на поражения на фронте – это сущность государственной террористической политики Армении, которую она не скрывает, транслируя это на всех телеканалах и в зарубежных СМИ", - сказал Мурад Гусейнов.

Известный пианист вспомнил свой визит в 2002 году в Японии, где представлял Азербайджан на международном фестивале, завоевав ряд высших наград. Музыкант также принял участие в церемонии памяти жертв Хиросимы и Нагасаки.

"В Хиросиме я играл произведение выдающегося французского композитора Франсиса Пуленка "Концерт для фортепиано с оркестром". Этот город, который, как известно, подвергся ядерной бомбардировке, был полностью выжжен и заново отстроен. Но там сохранили один дом, который напоминает о трагедии тех дней. Почему я это вспомнил? Когда вижу кадры с освобожденных территорий Азербайджана, полностью разрушенные дома, стертые с лица земли исторические памятники, это даже хуже чем в Хиросиме. Фашизм и вандализм армянских агрессоров не знает границ! О трагедии в Хиросиме и Нагасаки говорится на протяжении более 75 лет, но пусть сегодня человечество увидит геноцид против культуры нашего народа, который продолжается на протяжении более 200 лет. И что самое ужасное, те государства и силы, которые поддерживают Армению, фактически способствуют распространению фашизма. Поэтому предпринимаемые справедливые меры по освобождению наших земель от оккупации нашей доблестной армией во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при полной поддержке народа заслуживают самых высоких слов. После освобождения наш народ вернется на свои земли, будет проведена огромная работа по восстановлению разрушенных территорий и мир наступит на нашей земле. Мы ничего не забудем, напротив, будем рассказывать обо всем нашим внукам, чтобы армянский фашизм больше никогда не повторился", - добавил Мурад Гусейнов.

Отметим, что сегодня утром территория Азербайджана вновь подверглась ракетному обстрелу. Около 07:00 ВС Армении выпустили 3 ракеты в направлении Сиязаньского района, около 09:00 две ракеты по Габалинскому и одну ракету по Кюрдамирскому району Азербайджана. Мишенью были гражданское население и гражданская инфраструктура. В результате ракетного обстрела Габалинского района ранен мирный житель Амирбеков Мурад Джейхун оглу (2003)..

Напомним, что нанесенные с территории Армении 11 и 17 октября удары баллистическими ракетами по азербайджанскому городу Гяндже привели к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушениям. В целом с 27 сентября в результате обстрела армянскими ВС населенных пунктов Азербайджана погибли 63, ранены 292 мирных жителя. В непригодное состояние пришли 386 гражданских объектов, 90 многоэтажных жилых зданий и 1981 частный дом.

На протяжении около 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, в результате армянской агрессии более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Власти Армении все это время игнорировали принятые Совбезом ООН четыре резолюции о выводе оккупационных сил с территории Азербайджана. Для пресечения дальнейшей агрессии и постоянных провокаций с армянской стороны 27 сентября ВС Азербайджана начали контрнаступательную операцию, в результате которой была освобождена часть оккупированной территории. Освобождение земель страны от армянских оккупантов продолжается.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)