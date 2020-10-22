Названа повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Названа повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана на 27 октября 2020 года.

Как передает в четверг Trend, в повестку заседания вошли следующие вопросы:

1. Проект закона Азербайджана "О переименовании села Венг Ходжавендского района Азербайджана в село Чинарлы".

2. Проект закона Азербайджана о внесении изменений в закон "О военной должности и воинской службе" (третье чтение).

3. Проект закона Азербайджана о внесении изменений в закон "Об образовании" (второе чтение).

4. Проект закона Азербайджана о внесении изменений в закон "О профессиональном образовании".

5. Проект закона Азербайджана о внесении изменений в Лесной, Земельный, Гражданский кодексы Азербайджана, законы "О земельной реформе", "О земельном рынке", "Об управлении муниципальными землями", "О государственной пошлине", "О государственном реестре недвижимости" и "О закупке земель на государственные нужды" (первое чтение).

6. Проект закона Азербайджана о внесении изменений в Трудовой и Семейный кодексы Азербайджана (первое чтение).

7. Проект закона Азербайджана о внесении изменений в законы "О статусе военнослужащих", "О дорожном движении", "О социальной защите потерявших родителей и лишившихся родительской опеки детей", "Об автомобильных дорогах", "О частной медицинской деятельности", "О государственной службе", "О психиатрической помощи", "Об онкологической помощи" и "Ограничении использования табачных изделий" (первое чтение).

8. Проект закона Азербайджана о внесении изменений в закон "О медицинском страховании"(первое чтение).