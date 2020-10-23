Члены Международного центра Низами Гянджеви направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Члены Международного центра Низами Гянджеви направили письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в пятницу Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Хотели бы выразить глубокие соболезнования близким погибших в результате атаки в последние дни на жилые здания в Гяндже, а также во время военных действий в Нагорном Карабахе, и пострадавшим лицам. Осуждаем все незаконные действия, направленные против гражданских лиц.

Резолюции номер 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН должны быть немедленно выполнены в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Господин Президент, сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга, Исмаил Серагельдин и генеральный секретарь центра еженедельно проводят веб-конференции с участием известных на международном уровне лиц и ученых для пропаганды реалий, связанных с Нагорным Карабахом.

Международный центр Низами Гянджеви, где все мы с уважением относимся друг к другу, - это семья Ваших друзей.

Господин Президент, выражаем Вам высокое уважение и почтение".