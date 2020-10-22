Президент Ильхам Алиев: С освобождением поселка Агбенд обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Ирана

БАКУ/Trend/ - С освобождением поселка Агбенд обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран. Поздравляю народы Азербайджана и Ирана по этому случаю. Да здравствует победоносная Азербайджанская армия!

Как передает Trend, об этом сообщил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своей странице в Twitter.