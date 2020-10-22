Азербайджанская армия продолжает бои с большой волей к победе - минобороны

БАКУ /Trend/ - Как и отметил Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев, с освобождением поселка Агбенд обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Ирана. В настоящее время бои продолжаются по всем направлениям фронта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал пресс-секретарь министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Он добавил, что Азербайджанская Армия продолжает бои с большой волей к победе: "Победа за нами!".