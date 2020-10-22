Международные организации осведомлены о ракетных обстрелах азербайджанских районов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начальник Управления Международного Военного Сотрудничества Министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов 22 октября провел очередной брифинг для иностранных военных атташе и представителей международных организаций, аккредитованных в Азербайджане.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на минобороны, в ходе брифинга гости были проинформированы о прямом участии Армении в конфликте, ракетном обстреле с территории Армении мирного населения и гражданской инфраструктуры Габалинского, Кюрдамирского и Сиязаньского районов, расположенных вдали от зоны боевых действий, а также грубом нарушении Арменией режима гуманитарного прекращения огня.

Кроме того, были доведены до сведения факты разрушения и грабежа административных центров, историко-архитектурных и религиозных памятников, расположенных на территории освобожденных от оккупации Джабраильского и Физулинского районов, а также использования в боевых действиях военной техники под видом медицинской.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)