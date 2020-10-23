Иран заинтересован в благоустройстве освобожденных от оккупации приграничных территорий Азербайджана - посол (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с послом Ирана в стране Сейедом Аббасом Мусеви, сообщает в пятницу Trend.

Джаббаров напомнил о том, что за последние семь лет главы Азербайджана и Ирана провели 13 встреч, приняв важные решения. Он отметил развитие двустороннего партнерства в различных сферах экономики, добавив, что в стране растет число иранских компаний, осуществляется взаимное инвестиционное сотрудничество, реализуются совместные проекты.

Министр проинформировал посла о захватнической политике Армении против Азербайджана и последних провокациях, терроре и военных преступлениях армянских ВС с нанесением ракетных ударов по мирному населению и гражданским объектам Азербайджана, о контрнаступательной операции, которую Азербайджан проводит на своей территории в рамках международного права для обеспечения безопасности своих граждан и освобождения оккупированных земель страны, отметил поддержку Ирана по решению конфликта в рамках уважения суверенитета и восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Посол Ирана подчеркнул в свою очередь, что его страна полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана, справедливую позицию страны по конфликту, и осуждает сепаратизм. Он отметил, что Иран заинтересован в созидательных работах на приграничных территориях Азербайджана, освобожденных от оккупации, добавив, что совместная реализация проектов, связанных с гидроузлами «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз, еще больше углубит двустороннее экономическое сотрудничество.

На встрече также обсуждалось развитие сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики, инвестиций, малого и среднего предпринимательства, торговли, туризма, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)