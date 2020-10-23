Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Война с пандемией еще продолжается

БАКУ/Trend/ - Благодаря своевременным и продуманным мерам нам до сих пор удалось избежать катастрофического сценария, с которым, к сожалению, столкнулись многие страны мира. По мнению экспертов, наша страна в числе государств, которые пережили первый и очень опасный этап эпидемии с наименьшими потерями.

Об этом в интервью Trend в частности сказала Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

«Нам удалось создать профессиональную команду, координирующую все аспекты борьбы с эпидемией, консолидировать необходимые технические и человеческие ресурсы. Были применены карантинные меры, которые помогли снизить темпы распространения коронавируса. Мы вместе смогли уберечь нашу Родину от губительного распространения болезни.

К сожалению, вирус, который принес столько бед и страданий многим странам и народам, все еще не побежден. Он все еще представляет серьезную опасность, о чем свидетельствует ухудшающаяся статистика по всему миру. Война с пандемией еще продолжается. Во многих европейских государствах вновь вступают в силу многочисленные ограничения.

Наша страна, к сожалению, не исключение. Как известно, в последние дни наблюдается рост числа инфицированных, вновь введены некоторые ограничения в образовательных учреждениях, общественном транспорте.

Я призываю каждого из вас не забывать об опасности коронавируса, соблюдать элементарные правила, которых придерживались столько месяцев - носить маски, соблюдать дистанцию, не посещать места массовых скоплений людей без действительно реальной необходимости. Все эти хорошо известные нам правила помогут снизить риск заражения, а значит уберечь нас и наших близких от болезни. Мы всегда с особой заботой и уважением относимся к старшему поколению. И в период первого этапа пандемии мы их трепетно оберегали. Уверена, что в нынешней ситуации мы будем еще внимательнее.

Сегодня, когда наша армия продолжает свою историческую миссию, необходимо максимально снизить нагрузку на государство, в том числе на систему здравоохранения. Сейчас критически важно, чтобы все ресурсы были сконцентрированы на нашей освободительной операции.

Заботясь о своем здоровье, проявляя бдительность и дисциплинированность в тылу, мы в то же время помогаем и оберегаем наших солдат на передовой.

Уверена, что мы справимся с этой задачей и вновь докажем, что наша сила – в единстве», - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.