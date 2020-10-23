МГ ОБСЕ не смогла добиться результата на протяжении 30 лет - депутат Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Если Минская группа ОБСЕ вовремя сработала бы эффективно и действенно, ситуация, вероятно, не дошла бы до этого. Деятельность этой организации за последние 28 лет не запомнилась какими-либо прямыми или косвенными усилиями и шагами. Однако за этот период на Армению было необходимо оказать серьезное давление и потребовать от армянских агрессоров выполнения резолюций ООН, принципов международного права и положений Конвенции.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев.

По его словам, ничего этого не произошло, наоборот, процесс был затянут, и армяне настолько потеряли чувство ориентации в регионе, что начали совершать провокации на всей протяженности фронта, совершили нападения на нашу армию.

"Разумеется, Азербайджан в этой ситуации должен был выбрать и выбрал тактику контрнаступления. Наша героическая армия под руководством Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева показала Армении и ее покровителям, что никто не может держать под оккупацией наши земли вечно, эти земли наши и должны быть возвращены нам", - сказал Мусаев.

Депутат подчеркивает, что теперь эта же Минская группа вдруг зашевелилась, выдвигает предложения, призывает стороны к компромиссам.

"Но хочу еще раз повторить: эти усилия должны были быть своевременными. Сейчас уже идут ожесточенные бои. Наша храбрая армия возвращает наши оккупированные регионы один за другим, водружает наш флаг на наших древних землях, вызывая тем самым у нас чувство гордости. Мы ждали столько, сколько это было возможно. На протяжении 30 лет надеялись на работу Минской группы, но результата не последовало.

Теперь, вместо этой Группы, мы делаем все сами. Сами выполняем резолюции Совбеза ООН, освобождая оккупированные территории. После этого никакой надобности в деятельности Минской группы не будет, в том числе и в переговорах. Решительная позиция Президента Азербайджана, последовательные победы нашей доблестной армии вызывают у всех уверенность - Победа за нами! Да здравствует Верховный Главнокомандующий и наша армия! Карабах - это Азербайджан!", - добавил Эльшан Мусаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)