Имя Национального героя Шукюра Гамидова будет увековечено в Губадлинском районе

БАКУ /Trend/ - В Губадлинском районе, где родился и за освобождение которого героически погиб Шукюр Гамидов, будет увековечено его имя.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в телефонном разговоре с отцом Национального героя Шукюра Гамидова, ставшего шехидом в боях за освобождение Губадлы, Нариманом Гамидовым.

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью Шукюра Гамидова, отметил, что он был удостоен звания Национального героя за проявленную доблесть еще в ходе апрельских боев, а звезду героя ему вручил лично Президент Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова )