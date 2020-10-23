Отклонение несправедливого заявления ООН - еще одна дипломатическая победа Президента Ильхама Алиева.

БАКУ /Trend/ - После закрытого заседания Совета Безопасности ООН 19 октября в связи с агрессией Армении против Азербайджана сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, США и Франция, составили проект заявления Председателя Совета Безопасности (в соответствии с правилами ротации в октябре председателем является Россия) и распространили его между странами-членами для согласования.

Основной момент в заявлении заключался в том, что в нем не было отсылок к резолюциям Совета Безопасности ООН №№ 822, 853, 874 и 884. В ответ на это семь стран Движения неприсоединения (ДН) - Индонезия, Нигер, Вьетнам, Тунис, Южная Африка, Доминиканская Республика, Сент-Винсент и Гренадины, предложили включить в проект ссылку на резолюции ООН, однако, страны-сопредседатели отклонили это предложение и сообщили о его недопустимости.

Хотя страны-сопредседатели дважды пытались принять заявление, страны ДН настаивали на включении отсылок к резолюциям. Только после этого сопредседатели позорно отозвали проект заявления.

Подготовленное заявление показало, что сопредседатели не могут отказаться от покровительства армянам и открыто поддерживают агрессора.

Сопредседатели забывают, что эти резолюции были приняты единогласно в 1993 году, и все три сопредседателя проголосовали за них. Спрашивается, почему сопредседатели не захотели, чтобы эти резолюции нашли отражение в заявлении?

Потому что в резолюциях содержится требование о выводе армянских войск с азербайджанских земель. В ответ на эти резолюции Армения, игнорируя международное право и резолюции Совета Безопасности, не только не вывела свои оккупационные войска с азербайджанских территорий, но продолжила укреплять последствия оккупации, и заняла путь аннексии чужих земель.

Сегодня, благодаря успешной контрнаступательной операции азербайджанской армии, Физули, Джебраил и Зангилан были освобождены от оккупации. Азербайджан обеспечил выполнение некоторых из этих резолюций. Деятельность и шаги, предпринятые на сегодня Минской группой, показывают, что в неурегулированности конфликта виноваты Армения и сопредседатели Минской группы.

Совет Безопасности ООН утратил свой авторитет и силу из-за невыполнения своих резолюций. Совет стал заложником своих постоянных членов. Постоянные члены Совета Безопасности имеют дело только с безобразной политической конъюнктурой.

Отсутствие нейтральных стран среди постоянных членов Совета Безопасности также серьезно подрывает деятельность этого совета. Почему такие страны, как Турция, Пакистан, Индонезия, Бразилия, ЮАР не должны быть постоянными членами Совета Безопасности ?! Почему среди постоянных членов Совета Безопасности нет ни одной страны из Африки или Южной Америки?! До каких пор судьбу мира будут решать страны с колониальным прошлым и неоколониальным мышлением?!

Страны-члены ДН продемонстрировали свою приверженность принципам и ценностям Движения, поддерживая справедливость и международное право. Эта справедливая позиция стран ДН вновь доказывают, что Движение является серьезным фактором в системе международных отношений.

Порой ряд представителей оппозиции выдвигали ошибочные утверждения, к примеру: "Зачем Азербайджану нужно вступать в Движение Неприсоединения?" или "Почему другим странам оказывается гуманитарная и финансовая помощь?". Но они не понимают, что внешняя политика Президента Ильхама Алиева - это взвешенная, продуманная, долгосрочная внешняя политика. Азербайджан был избран председателем Движения неприсоединения за авторитет и доверие, которые он завоевал за короткий период времени.

Президент Ильхам Алиев от имени стран ДН инициировал созыв специальной сессии Генассамблеи ООН по коронавирусу, которую поддержали более 130 стран. Только в связи с COVID-19 Азербайджан оказал финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам.

Отклонение несправедливого заявления ООН - еще одна дипломатическая победа Президента Ильхама Алиева.

Асиф Мехман