Член Палаты Лордов Великобритании осудил ракетный обстрел Гянджи со стороны Армении

БАКУ /Trend/ - Член Палаты Лордов Великобритании Лорд Килклуни выступил с заявлением, в котором осудил агрессию вооруженных сил Армении против гражданского населения Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в Милли Меджлиса (парламент), Лорд Килклуни расценил убийство и ранения гражданских людей в результате ракетного обстрела второго по величине города Азербайджана Гянджи, вопреки объявленному гуманитарному режиму прекращения огня, как зверство.

В заявлении сообщается, что обстрелу подвергся город, находящийся в 60 километрах от зоны конфликта, где нет никаких военных объектов. Было отмечено, что это нападение является грубейшим нарушением Женевских конвенций.

Лорд Килклуни призвал правительство своей страны осудить это нападение и поднять перед правительством Армении этот вопрос. Также он призвал Армению относиться с уважением к своим обязательствам по гуманитарному праву и режиму прекращения огня. Он также попросил посла Великобритании в Азербайджане уделить вопросу особое внимание.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)