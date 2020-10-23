Информация армянской стороны об артобстреле Ираном позиций ВС Азербайджана является ложью

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная армянской стороной о том, что, якобы, после вторжения принадлежащего армии Азербайджана дрона-камикадзе в воздушное пространство Ирана эта страна подвергла артиллерийскому обстрелу азербайджанские позиции, является ложью и очередной дезинформацией.

Об этом в пятницу сказали Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что армянская сторона, в панике от взятия под полный контроль ирано-азербайджанской государственной границы армией Азербайджана, распространяя такую информацию пытается нанести ущерб отношениям между двумя странами.

"Сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в политической, экономической, религиозной, культурной и других областях, имеющее глубокие исторические корни, успешно развивается. Ввиду того, что не получившее необходимой поддержки международного сообщества военно-политическое руководство Армении также серьезно обеспокоено успешным развитием азербайджано-иранских отношений, оно видит выход в распространении такого рода ложной и клеветнической информации", - сказали в минобороны.

(Текст: Турал Гараджаев)