Гюльнара Мамедзаде: Если сейчас остановиться на полпути, конфликт в Карабахе никогда не будет закончен - ИНТЕРВЬЮ

Политика 23 октября 2020 22:19 (UTC+04:00)
Гюльнара Мамедзаде: Если сейчас остановиться на полпути, конфликт в Карабахе никогда не будет закончен - ИНТЕРВЬЮ

БАКУ /Trend/ - Заместитель генерального директора агентства Trend Гюльнара Мамедзаде в интервью изданию Украина.ру рассказала, как Азербайджан собирается обеспечить безопасность и развитие армянам Нагорного Карабаха в случае восстановления контроля Баку над всеми оккупированными территориями.

- Гульнара, Президент Ильхам Алиев в интервью Nikkei сказал, что армянскому населению может быть предоставлена культурная автономия по аналогии с тем, как в ряде европейских стран жители получают "определенные права в своих муниципалитетах, в своих общинах". Вы можете рассказать, как будет работать эта автономия?

- Если мы вернемся к историческим данным, то увидим, что НКАО, Нагорно-Карабахская автономная область, уже существовала в составе Азербайджанской республики.

И тогда эта область имела самый высокий уровень автономии и использования всех своих прав, их культурной реализации и так далее.

Вчера мы подняли данные круглого стола, где указывалось о том, что самые высокие показатели экономического развития были в НКАО, когда сравнивали в советский период данные по Армении и Азербайджану.

Что касается настоящего момента, то президент Азербайджана не только в интервью японскому изданию, но и неоднократно обращался напрямую к армянскому населению с тем, что они могут вернуться к нормальному совместному проживанию.

Что же касается модели, то Азербайджан имеет модель мультикультурализма. На территории страны проживают от 80 до 100 различных этносов, и, в принципе, у нас сформировалась такая модель межконфессионального, полиэтнического диалога.

Я думаю, что они будут иметь право и на свой язык, и на свою культуру - абсолютно все то, что предписано в этом формате, армянское население будет получать.

Более того, президент Азербайджана сказал, что будет вкладывать инвестиции в развитие этого региона.

То есть, будет отстроен этот регион, будут предприняты все меры для того, чтобы армянское население совместно с азербайджанским проживало на территории этого региона.

- Вы упомянули о мультикультурной политике Азербайджана, о более 80 национальностях, живущих в стране - но ведь отношения между армянами и азербайджанцами особые, они были острыми достаточно давно. Можно вспомнить кровавое противостояние в Баку и Нахичевани в 1905-1906 годы. В 80-х - 90-х годах прошлого века обострение в Карабахе, сейчас снова боевые действия. Как Баку планирует примирить людей после всего этого?

- Ели говорить опять же о исторических моментах, то обратите внимание, в какие исторические периоды всплывает армянская карта, как используется этот этнос при тех или иных глобальных исторических потрясениях.

То же самое было в первую мировую войну, когда армяне предали османскую империю в этой войне. Что касается самой темы геноцида, то турецкая сторона предлагает открыть архивы, открыть все эти данные, и тогда, думаю, некоторые моменты будут пересмотрены.

Здесь больше политики, чем действительно таких впечатляющих исторических цифр.

Что касается развала СССР и всплывания карабахской карты, то мы знаем, как доказано многочисленными источниками, о том, какие армянские организации националистического характера создавались, как они подпитывались армянской диаспорой США еще во времена Горбачева.

Сумгаитские события тоже были связаны с армянскими националистическими организациями, которые использовались определенными силами.

Тут, вы знаете, политическая подоплека этих событий совершенно другая. Что же касается непосредственно армянского этноса - ну почему именно у армян возникают такие проблемы по всему миру?

Почему именно армянский этнос выступает с какими-то территориальными притязаниями? Посмотрите, то же самое в Грузии: они плотно заселяют часть территории этой страны и Джавахети называют Джавахком.

То же самое и Карабах, также они претендуют на часть территории Турции, называя их Западная Армения. Армяне также компактно проживают на юге России. То есть, специфика этого этноса такова.

Что же касается реалий Азербайджана, то здесь, опять же, взята модель НКАО, когда действительно эти народы проживали мирно.

И после венской встречи Президента Ильхама Алиева с пришедшим к власти Николом Пашиняном после известных событий в Армении был озвучен призыв готовить общество к миру.

В Азербайджане этот призыв исходил и от Президента, и от других властных структур, стало работать на уровне общества - в Баку существовало несколько миротворческих платформ, когда мы приглашали армян и разговаривали о возможности достижения мира, налаживания диалога.

Приезжали журналисты, мы пытались эти вопросы решать. Но после венской встречи, когда Баку работал по подготовке общества к миру, выступил министр обороны Армении и заявил, что "мы продолжим войну", "мы территории на мир не меняем", "Нагорный Карабах - это Армения" - то есть, фактически они отказались от переговорного процесса.

Если посмотрите действия Пашиняна в Шуше - помните, они провели так называемые выборы, они устроили там так называемую инаугурацию - в Шуше. Просто люди, далекие от этого региона, не понимают, что происходит.

То есть, фактически целенаправленно Пашинян провоцировал. С какой целью нужно было создать эту войну? Они, видимо, хотели узаконить факт своей оккупации.

И если ранее армянская сторона соглашалась на то, что все оккупированные регионы, прилегающие к Нагорному Карабаху, это Азербайджан, то когда они стали выкачивать огромные средства из этих регионов...

То есть, территории были разграблены, эти территории разрушены. Определенные властные круги извлекали из этого большие выгоды - там золото, табачные фабрики и так далее. Просто пользовались этими территориями.

Естественно, они уже не хотели возвращаться к переговорному процессу. Более того, они стали выступать с оскорбительными провокационными заявлениями.

И последнее, когда в июле этого года вооруженные соединения атаковали товузскую границу - это совершенно вне оккупации находящийся участок границы, где проходят транснациональные коммуникации: энергетические, транспортные артерии.

То есть фактически армянская сторона пыталась обрушить всю эту систему, которая связывает целый ряд стран региона. И сегодня статус-кво уже не существует.

Они еще начали после взрывов в Бейруте переселять непонятного назначения армянские элементы в этот регион, пытаясь изменить его демографию - сформировались очень серьезные риски.

За все эти годы Армения не предложила ни одного экономического проекта. Все, что делала Армения, это генерировала военную напряженность в регионе.

Если посредники ничего не сделали за 30 лет, что вчера частично признал и Президент Российской Федерации - ведь не смогли достичь, не смогли привести страну, которая оккупировала территории другого государства, 20% территории, понимаете? Это фактически сегодня для Азербайджана отечественная война.

Не могли привести к переговорному процессу, потакали выходкам официального Еревана. Естественно, сегодня мы имеем вот эту войну.

Никто не хочет этой войны. Армения пыталась втянуть страны ОДКБ, пыталась столкнуть Россию и Турцию. С этой целью наносились удары по городам Азербайджана.

Это многие СМИ пытались замалчивать, потому что армяне достаточно сильны в информационном пространстве многих стран мира.

Но сейчас мы видим, как Иран, Россия, Турция поддерживают справедливую позицию Азербайджана, признают, что это территория Азербайджана и Азербайджан, согласно статье 51 устава Совета Безопасности ООН имеет полное право, тем более, что четыре резолюции Совбеза ООН так и не были выполнены.

Неоднократно Президент Азербайджана обращается к армянскому населению с тем, чтобы остановили эту войну, представили график вывода своих войск с территории Азербайджана, после чего возможны любые переговоры.

Если сейчас остановиться на полпути, вы понимаете, если Армения не выведет свои войска, этот конфликт никогда не будет закончен.

Ведь все жертвы, вся кровь, что уже пролита - это страшная трагедия и для азербайджанского, и для армянского народов - они будут напрасны, потому что все равно этот конфликт будет продолжаться и генерировать хаос и войну в этом регионе

Этот конфликт должен быть завершен. Каждое из государств - и Армения, и Азербайджан - должны вернуться к своим международно признанным границам, согласно Хельсинскому акту и так далее.

Никаких линий соприкосновения, линий укрепления, линий Оганяна быть не должно, тем более что азербайджанская армия прорвала все это.

Но это можно было сделать не прибегая к войне, если бы Армения, когда им предлагали нормальные условия, решилась вывести оккупационные войска и сесть за стол переговоров. И мы пришли бы к тому же, возможно, но без таких чудовищных потерь.

Но как мы видим, и сейчас Пашинян после того, как вернулся из Москвы, говорит, что у этого конфликта нет дипломатического урегулирования, и созывает опять какое-то там народное ополчение.

Но сегодня весь мир же видит, что азербайджанская армия показала действительно высочайший профессиональный уровень, обладает высокотехнологичным оружием, действует в основном с воздуха, наносит удары по конкретным военным целям в отличие от Армении, которая бомбит мирные города.

Противостоять этой стотысячной армии Армения с ее двухмиллионным населением, часть которого рассеяна по всему миру, не сможет. Зачем тогда все эти жертвы?

Азербайджан в любой момент готов сесть за стол переговоров при соблюдении одного единственного условия: это вывод оккупационных войск с территории Азербайджана.

И азербайджанцы, изгнанные из этих земель, вернуться домой, потому что они там проживали совместно.

Возможен мир - Азербайджан предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности и развития в том числе армянского населения в этом регионе, в том числе под личные гарантии Президента.

И более того, по последним данным, обговариваются условия о возможном вводе миротворцев. Но это, конечно, будут обсуждать главы государств.

- Вы очень эмоционально все это рассказали, и складывается впечатление, что конфликт между армянами и азербайджанцами очень глубок и им трудно будет снова наладить мирный диалог. В связи с этим хотел бы вернуться к тому же интервью Алиева Nikkei, где он также сказал, что в Азербайджане и сейчас живут тысячи людей армянского происхождения, а в центре Баку стоит армянская церковь с множеством армянских книг. Однако известно, что в этой церкви не происходят богослужения, поскольку она передана библиотеке Президента Азербайджана. Сразу возникает вопрос: каковы сейчас отношения азербайджанцев и армян на территории Азербайджана, подконтрольной Баку? Все ли там благополучно, как живут люди, как они общаются на фоне этого противостояния?

- Абсолютно благополучно. Мы даже, когда Гянджу бомбили, показывали фотографии, в том числе армянской женщины, которая живет в Гяндже и попала под обстрел.

У нас есть данные и лично я знаю десятки семей, где мамы, жены - армянки.
Все это прекрасно знают, никто никого, все наоборот проявляют, чтобы не вызывало никакой озабоченности.

Я вам могу назвать десятки, сотни таких примеров, когда армяне живут... 400 тысяч армян жили только в Баку, причем это были армяне, совершенно благополучно встроенные на очень хороших позициях в Баку - это интеллигенция, должностные лица. И как эти люди не хотели уезжать, и до сих пор они вспоминают, что они - бакинцы.

А армянская церковь находится в самом центре Баку, на улице Торговой. Она абсолютно не тронута, абсолютно сохраняется, поддерживается. Что касается богослужений - да, конечно, это сейчас невозможно.

Но если будет по завершении конфликта, эти все военные моменты уйдут в прошлое, я думаю, что армяне, проживающие в Баку, смогут более открыто о себе заявить, я думаю, все это может вернуться.

Мы сейчас собираемся поехать в поселок Нидж, это в районе Исмаиллы, где проживают удины - это тоже один из коренных этносов, и там тоже проводятся в их храмах богослужения.

У нас три православных храма только в Баку, у нас есть Ивановка. У нас очень много этносов, и каждый из них имеет право на выражение своих культурных предпочтений.

И лезгины, и талыши, и другие народы абсолютно мирно живут на территории Азербайджана. Такие проблемы возникают повсеместно только у армян.

И поэтому для них будут созданы особые условия и будут предприняты особые меры для того, чтобы этот этнос ощущал себя, как и ранее, достаточно комфортно на территории Азербайджана.

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