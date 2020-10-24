Президент Ильхам Алиев: Если Армения не остановится, то мы пойдем до конца, чтобы освободить все оккупированные территории

БАКУ/Trend/ - Если Армения не остановится, то мы пойдем до конца, чтобы освободить все оккупированные территории.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете "Фигаро".

«Мы готовы остановиться сегодня. Я говорил об этом с 10 октября – с тех пор, как в Москве обе стороны согласовали режим гуманитарного прекращения огня. Я говорил, что чем быстрее закончится военная фаза решения проблемы, тем лучше. Мы хотим перейти за стол переговоров. Но, к сожалению, Армения грубо нарушила режим прекращения огня и совершила атаку на Гянджу. 17 октября спустя 2 минуты после вступления в силу очередного режима прекращения огня они нарушили и его. Поэтому, если они остановятся сегодня, то остановимся и мы, а остальную работу проведут дипломаты. Если они не остановятся, то мы пойдем до конца, чтобы освободить все оккупированные территории»,- сказал глава государства.