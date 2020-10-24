Президент Ильхам Алиев: В отличие от Армении, мы платим за приобретенное у России вооружение

БАКУ/Trend/ - В отличие от Армении, мы платим за приобретенное у России вооружение.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете "Фигаро".

«Мы приобретаем вооружения у многих стран. Больше всего военную технику нам поставляют не Турция и Израиль. Это – Россия. Но в отличие от Армении, мы платим за приобретенное у России вооружение. Армения приобретает оружие у России бесплатно. Мы также покупаем оружие у Ирана, Украины, Беларуси. Конечно, сегодня у нас есть возможность приобретать современное оружие, которое помогает нашей армии восстановить нашу территориальную целостность. Мы сами восстанавливаем нашу территориальную целостность. Естественно, в нашем регионе любая страна покупает оружие. Далеко не все страны в мире могут обеспечить себя вооружением на 100 процентов. Таким образом, здесь нет ничего странного. Конечно, мы платим за оружие, мы покупаем хорошее оружие, и оно помогает нам на местах. Но территории освобождаются от оккупации не дронами. Территории освобождаются солдатами, людьми, которые выполняют там свои обязанности», - сказал глава государства.