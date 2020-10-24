Президент Ильхам Алиев: В центре Баку есть армянская церковь, а наши мечети на оккупированных землях разрушены

БАКУ/Trend/ - В центре Баку есть армянская церковь, а наши мечети на оккупированных землях разрушены.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете "Фигаро".

«Согласно нашей Конституции, государство отделено от религии. Азербайджан – светская страна. Мы уважаем свою религию. Мы с уважением относимся к религии других национальностей, проживающих в Азербайджане. Думаю, что самой хорошей оценкой религиозной гармонии в Азербайджане могут быть слова главы Римской католической церкви, его преосвященства Папы Франциска. Несколько лет назад, находясь в Баку, он, выступив с заявлением к общественности, высоко оценил роль Азербайджана в межкультурном и межрелигиозном диалоге. Все представители различных религий, в том числе армяне, живут в Азербайджане в условиях мира и гармонии. В центре Баку есть армянская церковь, которая была восстановлена нами и охраняется нашим правительством. А наши мечети на оккупированных землях разрушены. Армяне содержат в наших мечетях свиней. На днях в интернете было распространено видео. Там были кадры, на которых видно, как в мечети в одном из освобожденных сел Зангиланского района разгуливают свиньи. Азербайджан – толерантная, светская страна, она останется такой и в будущем», - отметил Президент Ильхам Алиев.