Армения на государственном уровне продолжает террор против гражданских лиц Азербайджана - Хикмет Гаджиев

БАКУ / Trend/ - Армения на государственном уровне продолжает террор против гражданских лиц Азербайджана.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

По его словам, как говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана, сегодня в результате ракетного обстрела Тертерского района погиб 16-летний Исмаилзаде Орхан Рахбар оглу: «Несмотря на усилия врачей в больнице скончался 13-летний гражданин России Маяков Артур Васильевич, который был тяжело ранен во время ракетного обстрела ракетами типа «СКАД» Гянджи 17 октября. Маяков Артур Васильевич приехал в гости к тете. При поддержке Исполнительной власти Гяндж и церкви Александра Невского в Гяндже он будет похоронен по христианским обычаям. МИД Азербайджана проинформировало об этом посольство России».

Он подчеркнул, что в данный момент ВС Армении продолжают обстреливать из тяжелой артиллерии и других видов вооружения города Азербайджана, расположенные на линии фронта.

«В отличие от Армении, Азербайджан не обстреливает гражданских лиц и гражданские объекты. Строго учитываются такие требования, как военная необходимость, легитимные военные цели и ответные меры, установленные в международном гуманитарном праве. Как отмечают зарубежные журналисты, побывавшие в Ханкенди, армянская сторона использует тактику террористов, размещая огневые точки внутри и вблизи гражданских объектов», - подчеркнул помощник Президента

Завотделом Администрации Президента призвал гражданских лиц, проживающих на оккупированных территориях Азербайджана, находиться за пределами военных объектов: «Как отметил Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев, Азербайджан не нацелен на гражданское армянское население. Мы готовы оказать всю гуманитарную помощь и поддержку гражданским лицам и военнослужащим, желающим перейти на сторону Азербайджана. Ответственность за войну и военные преступления, авантюры, совершаемые против гражданских лиц, в полной мере несет военно-политическое руководство Армении».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )