Житель Тертера рассказал об армянском ракетном обстреле (ФОТО/ВИДЕО)

ГЁРАНБОЙ /Trend/ - С сегодняшнего утра вооруженные соединения Армении подвергают ракетному и артиллерийскому обстрелу Гёранбойский и Тертерский районы с различных направлений, сообщает в субботу местный корреспондент Trend.

В результате ракетного обстрела села Кебирли Тертерского района погиб Исмаилзаде Орхан Рахбар оглу (2004).

По словам жителей села, когда послышался звук ракеты, сначала они подумали, что ракета попадет в дом: "Потом мы увидели, что она попала в сад. В это время Орхан находился в саду, и его ранило. Мы старались доставить его в больницу, чтобы спасти жизнь, но не удалось".

(Текст: Кямаля Сеидова.)