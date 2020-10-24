Житель Тертера рассказал об армянском ракетном обстреле (ФОТО/ВИДЕО)
ГЁРАНБОЙ /Trend/ - С сегодняшнего утра вооруженные соединения Армении подвергают ракетному и артиллерийскому обстрелу Гёранбойский и Тертерский районы с различных направлений, сообщает в субботу местный корреспондент Trend.
В результате ракетного обстрела села Кебирли Тертерского района погиб Исмаилзаде Орхан Рахбар оглу (2004).
По словам жителей села, когда послышался звук ракеты, сначала они подумали, что ракета попадет в дом: "Потом мы увидели, что она попала в сад. В это время Орхан находился в саду, и его ранило. Мы старались доставить его в больницу, чтобы спасти жизнь, но не удалось".
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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