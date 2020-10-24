Цель противоположной стороны - спровоцировать азербайджанскую армию открыть огонь по территории Армении - Хикмет Гаджиев

БАКУ / Trend/ - Регионы Лачын и Губадлы подвергаются ракетному и артиллерийскому обстрелу из Армении.

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend,

Гаджиев отметил, что цель противоположной стороны - спровоцировать азербайджанскую армию открыть огонь по территории Армении.

(Текст: Кямаля Сеидова.)