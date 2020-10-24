Армения опубликовала имена 36 погибших военнослужащих, их стало 963 - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - Правительство Армении обнародовало новый список военнослужащих, погибших в нагорно-карабахском конфликте, сообщает в субботу Trend со ссылкой на армянские СМИ.

В этом списке имена 36 человек. Тем самым число официально объявленных погибших армянских военнослужащих достигло 963.

Со списком имен погибших армянских военнослужащих можно ознакомиться здесь:

Отметим, что Армения целенаправленно скрывает крупные потери.

(Текст: Кямаля Сеидова.)