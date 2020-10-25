В Исламабаде осудили убийства армянскими ВС мирных жителей Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Исламабаде почтили память мирных азербайджанцев, погибших в Гяндже, Мингячевире и других населенных пунктах Азербайджана, в результате агрессии Армении против Азербайджана, целенаправленных ракетных обстрелов армянскими ВС мирного населения.

Как сообщает в воскресенье Trend, акция, инициированная посольством Азербайджана в Пакистане, проходит в крупнейшем торговом центре города и направлена ​на информирование пакистанской общественности о военных преступлениях Армении. На большом экране здесь в течение дня демонстрируются видеокадры, отражающие последствия многочисленных ракетных обстрелов мирных жителей Гянджи и других городов Азербайджана.

Официальные лица Пакистана, посол Азербайджана в Пакистане и сотрудники посольства, представители пакистанской общественности и средств массовой информации, а также азербайджанцы и тысячи пакистанцев, живущих в городе, почтили память погибших, среди которых есть и дети, возложили к их фотографиям цветы и игрушки.

Тысячи посетителей выразили возмущение зверствами Армении против гражданского населения Азербайджана и решительно осудили эти военные преступления против человечности. Множество людей здесь в течение дня выразило солидарность с Азербайджаном.