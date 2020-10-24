Хикмет Гаджиев: Использование детей до 15 лет в качестве солдат - военное преступление

БАКУ /Trend/ - Использование детей в возрасте до 15 лет в качестве солдат является военным преступлением.

Об этом на своей странице в Твиттер написал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Trend.

Хикмет Гаджиев сказал, что на видео заметно, Армения использует ребенка в качестве солдата. Должно быть начато расследование: "Использование детей в возрасте до 15 лет в качестве солдат запрещено международным гуманитарным правом - договорами и законами - и квалифицируется Международным уголовным судом как военное преступление", - отметил помощник Президента Азербайджана.