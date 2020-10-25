Минобороны Азербайджана призвало граждан не делиться в соцсетях фото и видео об операциях азербайджанской армии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана обратилось к населению в связи с публикациями с большим количеством фото и видео в социальных сетях об операциях азербайджанской армии.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны, министерство призывает не делиться снятыми фото и видео.

Отмечается, что не следует предпринимать подобные шаги во избежание выдачи противнику военных секретов.