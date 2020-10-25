Президент Ильхам Алиев: Инцидент в шушинской церкви произошел либо по ошибке, либо армяне сами совершили это, чтобы обвинить нас

БАКУ / Trend/ - Мы не нападаем на гражданских лиц. После беспощадного нападения Армении на Гянджу с использованием баллистических ракет, этого террористического акта, когда погибли десятки людей, мы открыто заявили, что отомстим, но только на поле боя. Мы не нападаем на гражданских лиц. Мы не нападаем на святые места. Инцидент в шушинской церкви произошел либо по ошибке, - я уже открыто выразил отношение к этому, - либо армяне сами совершили это, чтобы обвинить нас.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Военные цели в столице так называемой «Нагорно-Карабахской республики» - Ханкенди были, и наши атаки туда были только до 9 октября. После этого мы не совершали атак ни на одного гражданского лица или на какой-нибудь город в Нагорном Карабахе. Вы видели фотографии их деяний в Гяндже?. Мы брали на прицел военную инфраструктуру в столице так называемой «Нагорно-Карабахской республики» - Ханкенди, потому что военные базы, военная инфраструктура расположены в городе. До сих пор наши дроны уничтожили более 230 танков. Мы уничтожили шесть принадлежащих им систем противовоздушной обороны «С-300», сотни единиц бронетехники. Мы не используем наши дроны против гражданских лиц. Это неверная информация», - сказал он.