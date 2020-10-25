Президенту пишут: Вы навечно останетесь в памяти как несокрушимый полководец, мудрый Президент и созидатель славной новейшей истории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Успешные операции азербайджанской армии на фронте, освобождение наших земель от оккупации даруют радость нашим гражданам, соотечественникам, проживающим за рубежом и жителям ряда государств. Счастьем и радостью пронизаны их письма, адресованные главе нашего государства, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Trend со ссылкой на сайт главы государства представляет некоторых из них.

Кянан Мехтиев из региона Марнеули Грузии пишет: "Уважаемый господин Президент, сердце Азербайджана сегодня бьется во всем мире. Мировая общественность-свидетель несокрушимой воли, решимости, упорства, единства и солидарности азербайджанского народа. Уважаемый Президент, от имени всех азербайджанцев Грузии выражаю Вам признательность. Вы - президент азербайджанцев всего мира. Мы гордимся Вами. Да поможет Всевышний нашей нации. Победы Азербайджана, достигнутые успехи вызывают чувство гордости в наших сердцах. Вы - автор этих успехов. Уверен, что единство и сплоченность нашего народа помогут нам справиться со всеми задачами и сохранить нашу независимость. Мы всегда рядом с нашим государством, да хранит Всевышний наш народ и нашу Родину!”

В письме Наби Гафарова из Меркенского района Казахстана говорится: “Уважаемый господин Президент, поздравляю Вас, нашу непобедимую армию и весь азербайджанский народ с завоеванными победами. Вы очищаете наши священные земли от армянских сорняков. Молю Всевышнего упокоить души наших шехидов. Да славится наша Родина!”

Джейран Велиева из Москвы пишет: “Уважаемый господин Президент, горжусь тем, что я азербайджанка. Мы живем в Москве и внимательно следим за новостями из Азербайджана. Мы гордимся тем, что у нас такой президент, как Вы, и благодарим за подаренную всем нам радость. Я гордо хожу в школе, в которой учусь, потому что я - азербайджанка, мы побеждали и побеждаем. Карабах - это Азербайджан!”

Шовгу Абасов из Саатлинского района пишет главе государства: “Господин Верховный главнокомандующий, пишет Вам Абасов Шовгу Гейдарали оглу, уроженец Саатлы, 1982 года рождения. Я окончил военный лицей и Высшую военную школу имени Джамшида Нахчыванского, имею звание старшего лейтенанта. В 2006 году окончил Военный учебно-подготовительный центр. В том же году был направлен в одну из воинских частей на Муровдаге. До 2012 года служил в зоне боевых действий. Я - профессиональный артиллерист. Храбрость и отвага, проявленные в боях Вооруженными силами Азербайджана под Вашим командованием, вдохновляют меня. Господин Президент, я бы хотел вновь приступить к воинской службе и принять участие в боях за территориальную целостность Азербайджанской Республики. Только прикажите!"

Житель Баку Али Дадашев: "Господин Верховный главнокомандующий, могучий военачальник, сердечно поздравляю Вас и нашу доблестную армию. Я счастлив, что у нас такой Президент, как Вы. Благодаря Вам ныне наш народ славится ратными подвигами. Вы и наша славная армия подарили нам чувство радости и гордости. От себя лично и от имени всех азербайджанских детей выражаю нашей армии и Вам признательность за то, что Вы подарили нам свободный, процветающий и целостный Азербайджан. Карабах - это Азербайджан!”

Жительница Губы Гюнель Султанлы: "Уважаемый господин Президент, до чего же прекрасно ощущать себя представителем народа-победителя. Спасибо, что подарили нам эти чувства. Мы поддерживаем Вас в правой борьбе за освобождение Карабаха и от имени семьи Султановых хотим засвидетельствовать свое почтение. Верим, недалек тот день, когда благодаря самоотверженности наших военных, в рядах которых сейчас служит и мой дядя - военврач, мы будем праздновать победу. Уверены, уже совсем скоро наша мужественная армия и Ваша, точно выверенная стратегия, принесут нам победу и все наши земли будут освобождены от оккупантов. Мы с нетерпением ждем от Вас новых вестей и победе”.

Жительница Джебраила Гилас Ибрагимова: "Господин Президент, я родилась в Джебраиле. В ту пору, когда враг напал на нашу землю, мне было всего два года. Раньше я узнавала о Джебраиле у своих родителей и из других источников, но отныне, благодаря Вам и нашей доблестной армии, я смогу увидеть родные края своими глазами. С нетерпением жду Ваших радостных и воодушевляющих выступлений. Да хранит Всевышний Вас и могучую армию Азербайджана!”

Житель Мингячевира Исмаил Исмаилбейли: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, военные провокации, начатые армянской армией с самого утра 27 сентября вдоль всей линии фронта являются очередным наглядным проявлением оккупационной сущности армянской политики. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, отдавших свои жизни в боях за территориальную целостность Азербайджана, да ниспошлет исцеления раненым. Несмотря на резолюции и призывы многих региональных и международных организаций, и, в первую очередь, Совета Безопасности ООН вывести войска из Нагорного Карабаха и всех оккупированных территорий безоговорочно и в кратчайшие сроки, Армения на протяжении почти 30 лет удерживает наши земли в оккупации. Мы решительно осуждаем эту агрессию. Уверены, недалек тот день, когда мы освободим Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы. Около миллиона наших соотечественников, по вине армян оказавшихся в в положении беженцев и вынужденных переселенцев на родной земле, вернутся, наконец, в отчие края. В день, когда это произойдет и свидетелями которого мы непременно станем в ближайшее время, станет торжеством справедливости. В результате контрнаступления азербайджанской армии и проявленной отваги в боях, удалось освободить ряд оккупированных земель. Мы гордимся этим. Победа будет за нами! Карабах - это Азербайджан!”

Мурад Джабиев из Агсуинского района пишет: “Дорогой Президент, мне 15 лет. Я и мои школьные друзья, как и весь народ Азербайджана, доверяем Вам и гордимся Вами и нашей армией. Школа, в которой я учусь, носит имя моего дяди Арифа Джабиева, погибшего на войне в Афганистане. А другой мой дядя - Тогрул Фараджзаде, проявив героизм в Апрельских боях 2016 года, пал шехидом. Я горжусь славными победами нашей армии над врагом. Готов стать солдатом и защитить священную азербайджанскую землю, стать героем, как мой дядя Тогрул Фараджзаде”.

Житель Джалилабада Ровшан Бабаев: "Уважаемый Президент, Верховный главнокомандующий, мы с волнением и огромной гордостью наблюдаем за событиями в нашей стране. Мы гордимся Вами - нашим непобедимым лидером, благодаря решительной позиции которого пядь за пядью освобождаются наши земли. Верим, что благодаря Вашей дальновидной внутренней и внешней политике и профессиональной дипломатии эта война завершится великой победой, и территориальная целостность нашей страны будет восстановлена. Вы навеки останетесь в памяти мудрым Президентом, глубоко любящим свой народ, нацию и государство, отважным полководцем, созидателем славной новейшей истории Азербайджана. Мы молимся за Вас и нашу решительную армию. Да благословит Аллах Вас и нашу славную армию! Уверен, в ближайшие дни мы услышим Ваши поздравления азербайджанского народа с великой победой”.

Житель Физули Рафаил Зульфугаров: "Уважаемый Президент, Верховный главнокомандующий, благодаря проводимой Вами мудрой политики, ныне трехцветный флаг Азербайджана развевается в Физули, Джебраиле, Гадруте. Желаю, чтобы наш флаг - предмет нашей гордости, развевался над всеми освобожденными землями Азербайджана. Дорогой Президент, сегодня сердце азербайджанского народа бьется в унисон с Вами, весь азербайджанский народ гордится Вами. Вы радуете всех тех, кто живет мечтой вернуться в родные края. Мы не просто возвращаем то, что по праву принадлежит нам, но и мстим подлому врагу. Да хранит Всевышний Вас и славную армию Азербайджана! Карабах-наш! Карабах-это Азербайджан!”

Житель Баку Айхан Насибли: "Верховный главнокомандующий, военноначальник победоносной армии! Руководя славной армией Азербайджана, возвращая наши земли, Вы пишите славные страницы истории. Одержанными победами Вы принесли огромную радость всему азербайджанскому народу, еще более укрепили веру в Вас и уважение. Мы готовы, не моргнув глазом, отдать жизнь за такого мудрого Президента, как Вы. Дорогой Президент, обещаю, я установлю Ваш бюст во дворе своего дома в Зангилане. Дай Бог, когда Вы с Мехрибан ханым, будете в наших краях, придете нас навестить. Этот день уже близок. Да здравствует Президент, вдохнувший жизнь в родной Азербайджан! Вы навеки наш Президент! Вы и Азербайджан нерасторжимы!”

Житель Гянджи Сахраддин Нуриев: "Уважаемый господин Президент, каждый день мы молимся за Вас, просим Всевышнего уберечь Вас. Нынешние победы - плоды Вашей многолетней успешной внутренней и внешней политики. Искренне восторгаюсь Вашей политикой. Я преклоняю голову перед памятью наших шехидов, да упокоит Аллах их души. Да ниспошлет Аллах крепкого здоровья нашим солдатам. Уверен, мы победим! Господин Президент, мне 74 года. Вдохновившись Вашей деятельностью и нашей бравой армией, я готов в преклонном возрасте пойти на фронт и выполнить любой Ваш приказ”.

Житель Кельбаджара Джейхун Бабаев: “Уважаемый Президент, непобедимый Верховный главнокомандующий, пишет Вам ученик шестого класса школы номер 20 Кельбаджарского района. Наша страна, наш народ переживают славные страницы истории. Наши отважные сыны борются за правое дело. Новости о победах на фронте радуют меня, как и любого азербайджанца. Вы приложили много труда для достижения этих побед, поэтому моя признательность Вам безгранична. Я горжусь Вами и нашей славной армией. Верю, что мы победим врага и наша семья вернется в родной Кельбаджар. Да поможет Всевышний Вам и нашей отважной армии! Карабах – это Азербайджан! Пусть наш флаг реет с высот, пусть силы никогда не покидают нашу армию, пусть наша Родина будет свободной и целостной! Да здравствует Азербайджан, да здравствует Верховный главнокомандующий! Да здравствует наша победоносная армия!”

Житель Баку Сеймур Гасанов пишет: "Уважаемый господин Президент, хочу пожелать Вам успехов в борьбе с армянскими террористами. В настоящее время я нахожусь в местах отбывания наказания, но воевать с врагом - мой гражданский долг. Хочу заверить Вас в готовности выполнить любой Ваш приказ во имя освобождения наших земель. Если останусь в живых, готов отбыть оставшийся срок наказания после Великой победы. Карабах-наш, Карабах - это Азербайджан!”

Житель Сумгайыта Миразад Байрамов: " Уважаемый господин Президент, я учусь в 3-м классе. Мой дядя - Байрамов Азад Мухтар оглу, имя которого я ношу, стал шехидом в боях за Физулинский район в 1993 году. Освобождение наших земель от вражеских сил подарило радость всей нашей семье. Мой дядя отомщен. От имени нашей семьи благодарю Вас за это. Желаю, чтобы наша армия во главе с непобедимым Верховным главнокомандующим полностью освободила наши земли от врагов. Карабах-наш, Карабах - это Азербайджан!”.