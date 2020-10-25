Азербайджанская армия громит армянские ВС на земле и с воздуха - Анар Эйвазов

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки ВС Азербайджана расширили зону освобожденных от армянской оккупации территорий.

Как сообщает Trend, об этом в воскресенье сказал на брифинге пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

Он отметил, что боеприпасы армянских подразделений на исходе.

"Подразделения ВС Азербайджана контролируют боевую обстановку. Наши ВВС нацелены на военную инфраструктуру противника. Азербайджанская армия громит врага на земле и с воздуха", - сказал Эйвазов