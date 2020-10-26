Армения не силах пополнять ряды своей армии - депутат

БАКУ /Trend/ - Привлечение Арменией детей к боевым действиям является наглядным показателем того, что она как государство потерпела крах.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Муса Гасымлы.

По его словам, то, что армянское руководство отправляет на фронт женщин, чиновников, пожилых людей, говорит о том, что эта страна не в состоянии пополнять ряды своей армии, которые значительно поредели в результате умелых действий азербайджанской армии.

"В Армении царит демографический кризис. Кроме того, происходит массовый исход из страны граждан, которые не видят будущего в Армении. В результате в армии наблюдается острая нехватка живой силы, - сказал Гасымлы.

Он подчеркнул, что привлекая детей к боевым действиям, Армения грубейшим образом нарушает международное право, что доказывает ее преступную сущность.

"Страна-оккупант регулярно нарушала и продолжает нарушать положения конвенций, которые она сама же ратифицировала, и тем самым демонстрирует неуважение к международному праву и международной общественности. За все это Армения должна понести должное наказание", - подытожил Гасымлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)