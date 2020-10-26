Президент Ильхам Алиев: После большевистской революции, возникла большая угроза в связи с возможной передачей большевистским правительством Нагорного Карабаха Армении

БАКУ/Trend/ - Армянское население начали в массовой форме переселять из соседних стран, они были заселены в Нагорно-Карабахском регионе, на исконных землях азербайджанцев и, демонстрируя присущий им характер, они постепенно начали присваивать наши земли. В начале XX века, после большевистской революции, возникла большая угроза в связи с возможной передачей большевистским правительством Нагорного Карабаха Армении.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Есть протоколы Кавказского бюро от июля 1921 года. Достаточно посмотреть эти протоколы Кавказского бюро, чтобы убедиться, что такая угроза была. Но считаю, что в результате усилий Наримана Нариманова и других лиц, верно оценивающих реальность, они не смогли этого добиться. В протоколах Кавказского бюро указывается, что Нагорный Карабах оставляется в составе Азербайджана. На протяжении всех этих лет армянские псевдоученые, покровительствующие армянам круги пытались доказать, что Сталин отделил Карабах от Армении и передал его Азербайджану. Ложь! Откройте и посмотрите протокол Кавказского бюро, там говорится, что Нагорный Карабах оставить в составе Азербайджана! Это в очередной раз доказывает, что это наши земли. К сожалению, после этого была создана Нагорно-Карабахская Автономная Область, этому региону присвоили особый статус. Но должен так же сказать, что это была не республика, а область. То есть, механизм самоуправления там был более низкого уровня. Сегодня достаточно взглянуть на историю, чтобы каждый увидел, что проживающие там армяне обладали большими правами, возможностями»,- сказал Президент Ильхам Алиев.