Президент Ильхам Алиев: Армяне также должны избавиться от этой хунты. Если они не могут спастись сами, мы им поможем

БАКУ/Trend/ - Что же касается будущего армян, переселенных на наши исконные земли 200 лет назад, я говорил, что и они являются нашими гражданами. Они также должны избавиться от этой хунты. Если они не могут спастись сами, мы им поможем. Новое правительство Армении в лице Пашиняна разве не говорило, что управляющие Арменией лица являются преступниками? Об этом же говорил и я. Что же получается, если те, кто управляли страной до Пашиняна на протяжении 20 лет являются преступниками, то, что тогда из себя представляет эта страна? Это страна-преступница. Они – два экс-президента также возглавляли хунту в Карабахе, а затем руководили Арменией. В отношении обоих возбуждено уголовное дело. Они преступники, которые пили кровь проживающих в Карабахе армян.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Откуда у них столько имущества, богатства, состояния? Откуда? Они получили все это, выпивая кровь армянского народа. Еще раз повторяю, проживающие в Нагорном Карабахе люди являются нашими гражданами. Азербайджанский народ толерантный. Эти люди не виноваты. Кто виноват, тот отвечает, и я говорил, что кровь азербайджанского народа не останется и не остается неотомщенной. Совершившие Ходжалинский геноцид преступники уже уничтожены в ходе боев, которые длятся на протяжении месяца. Справедливость восторжествовала. Поэтому хочу вновь выразить свою позицию, мы обязательно вернемся на эти земли военно-политическим путем. Военный этап может завершиться сегодня. Мы решим вопрос политическим путем. Азербайджанцы возвращаются в Шушу, азербайджанцы возвращаются в Ханкенди. Возвращаются во все другие места, где мы раньше жили. Создаются условия для армянского населения, мы должны постепенно научиться жить совместно, и они, и мы»,- сказал глава государства.