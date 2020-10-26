Президент Ильхам Алиев о вопросах иностранных журналистов: Не вопрос задает. Он будто прокурор, обвиняет нас

БАКУ/Trend/- Мы уже привыкли к тому, что все эти годы в отношении Азербайджана не прекращались клевета, ложь, вымыслы. Теперь и зарубежная печать, и азербайджанский народ видят, что я отвечаю на все эти вопросы и отвечаю как надо.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«И не опускаюсь до их уровня. Никогда. Отвечаю как надо, и они молчат. Потому что они не могут ответить. Я говорю, иди посмотри в зеркало, ты пришел сюда обвинять нас? Не вопрос задает. Он будто прокурор, обвиняет нас. Кто ты такой? Я очень уважаю журналистов. Поэтому они пользуются этим. Я говорю с ними в спокойной манере. Но они знают, что я могу говорить с ними в любой форме. Вот это реальность. Эта реальность против нас. Но мы изменили реальность. Эти новые списки еще раз показывают, что мы изменили реальность»,- сказал глава государства.