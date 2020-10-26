Армения неизбирательно взяла на прицел мирных граждан - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 08:00 до 13:00 по Агджабединскому, Тертерскому, Агдамскому районам Азербайджана было выпущено свыше 100 пушечных снарядов. Гражданские лица неизбирательно были взяты на прицел. Это показывает, в какой мере Армения выполняет свои обязательства по гуманитарному режиму прекращения огня. К счастью, потерь среди мирных граждан нет.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.