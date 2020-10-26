Сегодня по населенным пунктам Азербайджана было выпущено более 200 снарядов - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - В течение дня по населенным пунктам Азербайджана, включая Тертер, было выпущено более 200 снарядов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он сообщил, что вооруженные силы Армении, грубо нарушив гуманитарное перемирие, подвергают Тертерский район интенсивному обстрелу с использованием ракет и артиллерии.