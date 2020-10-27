Президент Ильхам Алиев: Из базы в Гюмри периодически идут поставки армянским вооруженным силам

БАКУ /Trend/ - Из базы в Гюмри периодически идут поставки армянским вооруженным силам.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью итальянскому телеканалу Rai-1.

«Что касается участия турецких войск в операциях – это тоже ложь. Ни одного свидетельства нет. То, что турецкие F-16 находятся на территории Азербайджана – это было результатом того, что у нас проходили совместные военные учения накануне конфликта. Мы же не говорим, сколько российских МиГ-29, Су-30 находятся на территории Армении. Мы же не говорим о том, что 5 тысяч российских войск расположены на базе в Армении в Гюмри, и, по нашим данным, оттуда периодически идут поставки армянским вооруженным силам, и это факты, в отличие от того, что говорится про нас. Поэтому я предлагаю тем, кто хочет нас обвинять, сначала разобраться с самими собой, а после этого делать такие скоропалительные выводы, основанные на ложной информации», - отметил глава государства.