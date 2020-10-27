Поддерживаем Азербайджан в его справедливой борьбе - посол Пакистана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сражается не на чужой, а на своей земле, и освобождает свои территории, долгое время находившиеся под оккупацией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи.

"Доблестная армия Азербайджана освобождает свои земли от оккупации. Мы считаем это законной, легитимной борьбой. Это прописано в международном праве. Защищать свою территорию, свою Родину - ваше право. Поэтому мы поддерживаем Азербайджан, его законное право", - добавил Билал Хайи.

(Текст: Турал Гараджаев)