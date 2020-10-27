Совет печати Азербайджана выступил с обращением в связи с обстрелом ВС Армении съемочной группы Euronews

БАКУ /Trend/ - Совет печати Азербайджана выступил с обращением в связи с обстрелом съемочной группы Euronews вооруженными силами Армении.

Как сообщили во вторник Trend в Совете, обращение было направлено влиятельным зарубежным медиа-объединениям, международным организациям и учреждениям в области прав человека.

В обращении подчеркивается, что съемочная группа телеканала Euronews была обстреляна вооруженными силами Армении из противотанковой ракеты "Корнет" во время осуществления своей профессиональной деятельности в освобожденных от оккупации селах Талыш и Суговушан в Азербайджане.

"Совет печати Азербайджана решительно осуждает произошедшее. Это нападение, в целом направленное против свободы слова.

Увеличивается число фактов обстрела вооруженными силами Армении журналистов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в зоне конфликта. На сегодняшний день азербайджанские журналисты подверглись нападениям четыре раза. Из материала, отснятого Euronews, видно, что целью армянской стороны была именно съемочная группа телеканала. К счастью, работники СМИ не пострадали, ущерб нанесен только машине.

Этот вопрос вызывает серьезную озабоченность не только азербайджанских журналистов, но и в целом общественности. Мы считаем, что мировое сообщество должно разделять эту озабоченность. Потому что огонь, открытый армянскими вооруженными силами, носит целенаправленный характер. Они хотят, чтобы истинные реалии на фронте не доводились до сведения международного сообщества. Они пытаются предотвратить это любыми способами. Подтверждением этому является давление армянского лобби на французский телеканал TF1, транслировавший репортаж с азербайджанской стороны линии фронта, в частности, то, что автору репортажа - Лизерон Бдулу угрожали убийством, в ее адрес звучали оскорбления.

Реальность такова, что Армения терпит поражение на фронте и, пытаясь отомстить за это, обстреливает мирное население, города, села, поселки и районные центры Азербайджана. В результате убито много мирных жителей, есть много раненых, тысячи домов разрушены, экономике нанесен серьезный ущерб. Правительство Армении хочет, чтобы мир не узнал об этом вандализме. Поэтому и берет на прицел журналистов.

Правительству Армении невыгодно, когда показывают материалы о высоком боевом духе в азербайджанской армии, мужестве граждан, которые вопреки всему не покидают свои дома, не боятся ничего. Это фактор, увеличивающий напряженность внутри страны-оккупанта. Поэтому они и открывают огонь по работающим в регионе журналистам, пытаются их запугать.

Как Совет печати Азербайджана, мы решительно осуждаем обстрел съемочной группы телеканала Euronews со стороны вооруженных сил Армении. Считаем, что таким образом армянское руководство демонстрирует свою агрессорскую сущность и в отношении ценностей свободной прессы. Совет выражает уверенность в том, что в результате доведения таких фактов до сведения мирового сообщества в международном масштабе сформируется серьезная и жесткая позиция в связи с данным вопросом. Ожидания азербайджанских журналистов и общественности страны в целом заключаются именно в этом", - говорится в обращении.

(Текст: Турал Гараджаев)