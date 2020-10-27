Обстрел сотрудников “Euronews” еще раз показал истинное лицо Армении - МИД (ВИДЕО)

БАКУ / Trend/ - МИД Азербайджана прокомментировал обстрел съемочной группы «Euronews» вооруженными силами Армении, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД.

В публикации, размещенной на странице МИД в Twitter, говорится, что международные гуманитарные правила запрещают нападения на журналистов.

Это видео, демонстрирующее обстрел съемочной группы «Euronews» со стороны Армении, еще раз показывает истинное лицо Армении, постоянно обстреливающей мирное население и журналистов: «Армения, грубо нарушая свои обязательства по международному праву, совершает нападение на журналистов!».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)