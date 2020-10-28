Глава МИД Азербайджана поблагодарил Турцию

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поблагодарил Турцию, передает в среду Trend со ссылкой на запись, сделанную главой МИД на своей странице в Twitter.

"Спасибо, братская Турция, разделяющая нашу радость и печаль! Мы решительно осуждаем очередное военное преступление Армении и выражаем глубокие соболезнования семьям и близким жертв вероломного нападения врага.

Да здравствует Родина!" - говорится в публикации.