Турецкие F-16 находятся в Азербайджане в качестве стабилизирующей силы - Национальный герой

БАКУ /Trend/ - Проигрывая на поле боя, Армения приводит различные доводы, желая привлечь к боевым действиям другие страны.

Об этом в среду сказал Trend Национальный герой Азербайджана, полковник-лейтенант запаса Вахид Гулиев.

Он отметил, что, не выдерживая натиска азербайджанской армии, Армения теперь обеспокоена тем, что в Азербайджане находятся турецкие истребители F-16, которые были доставлены в Азербайджан во время военных учений, и не использовались до сегодняшнего дня: «Армения хочет привлечь в конфликт Россию и ОДКБ, поэтому утверждает, периодические делая заявления, что F-16 якобы воюют на стороне Азербайджана. В своих интервью Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял и доказывал, что турецкие военнослужащие не участвуют в боях вместе с азербайджанской армией, и F-16 также не используются. Они были доставлены в Азербайджан для участия в совместных азербайджано-турецких военных учениях, и находятся в Азербайджане в качестве стабилизирующей силы. То есть, если в конфликт будет вовлечена третья сила, то будут использованы F-16. Сейчас они стоят в бездействии. Просто этот вопрос беспокоит Армению и покровительствующие ей страны. Таким образом, Армения хочет привлечь к вопросу Россию и другие страны, восстановить статус-кво, и вновь затянуть конфликт».

Национальный герой Азербайджана добавил, что страна-агрессор Армения вооружается другими странами: «Это еще раз доказало количество уничтоженной и захваченной в боях военной техники, а также вооружения армянской армии. ВС Азербайджана уничтожили и захватили гораздо больше боевой техники и вооружения армянских ВС, чем это предусмотрено международной квотой. Откуда столько вооружения и военной техники у Армении, не имеющей экономической силы? Значит, различные страны вооружают ее, и чтобы скрыть свои преступления, они переводят внимание на Азербайджан».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)