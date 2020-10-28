Армения продолжает нарушать гуманитарный режим прекращения огня

БАКУ /Trend/ - 28 октября, в разное время ночи и утра, армянские вооруженные силы подвергли обстрелу из стрелкового оружия азербайджанские населенные пункты и позиции подразделений азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны.

Так, с территории Бердского, Чамбаракского, Варденисского и Горисского районов Армении были подвергнуты обстрелу территории Товузского, Гедабейского, Дашкесанского и Губадлинского районов Азербайджана.

С 07.35 до 09.00 часов утра армянские войска также обстреляли территорию Агджабединского района.

(Текст: Кямаля Сеидова.)