После ракетного обстрела Тертера ВС Армении нанесли ракетные удары по Барде - Хикмет Гаджиев
БАКУ /Trend/ - После ракетного обстрела Тертера ВС Армении нанесли ракетные удары по Барде.
Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.
"Удары были нанесены ракетными комплексами "Смерч", есть погибшие. Армения не сделала никаких выводов из вчерашнего убийства людей кассетными ракетами. Армения должна положить конец военной агрессии и военным преступлениям".
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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