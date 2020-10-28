После ракетного обстрела Тертера ВС Армении нанесли ракетные удары по Барде - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - После ракетного обстрела Тертера ВС Армении нанесли ракетные удары по Барде.

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.

"Удары были нанесены ракетными комплексами "Смерч", есть погибшие. Армения не сделала никаких выводов из вчерашнего убийства людей кассетными ракетами. Армения должна положить конец военной агрессии и военным преступлениям".

(Текст: Кямаля Сеидова.)