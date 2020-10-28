Число погибших в результате ракетного обстрела армянами Барды достигло 14 человек
БАКУ /Trend/ - В результате ракетного удара, нанесенного армянскими ВС 28 октября примерно в 13:00 с применением запрещенных кассетных снарядов по густонаселенным районам города Барды, погибли 14 мирных жителей, свыше 40 получили ранения, передает в среду Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.
Большой ущерб нанесен объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.
Сотрудники прокуратуры, продолжая все возможные в текущих условиях следственные мероприятия, ведут работу по уточнению списка пострадавших лиц.
(Текст: Турал Гараджаев)
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