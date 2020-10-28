Число погибших в результате ракетного обстрела армянами Барды достигло 14 человек

БАКУ /Trend/ - В результате ракетного удара, нанесенного армянскими ВС 28 октября примерно в 13:00 с применением запрещенных кассетных снарядов по густонаселенным районам города Барды, погибли 14 мирных жителей, свыше 40 получили ранения, передает в среду Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Большой ущерб нанесен объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.

Сотрудники прокуратуры, продолжая все возможные в текущих условиях следственные мероприятия, ведут работу по уточнению списка пострадавших лиц.

(Текст: Турал Гараджаев)