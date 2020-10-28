Атаки Армении на населенные пункты Азербайджана - шаг, направленный против мировой цивилизации – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Агрессия ВС Армении против мирных населенных пунктов Азербайджана продолжается.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что вооруженные соединения Армении обстреливают мирных жителей в Гяндже, Бардинснком, Тертерском и других районах Азербайджана: "Вчера в результате ракеты, выпущенной по Бардинскому району, погибли четверо, включая одного ребенка и были ранены 14 гражданских лиц. Сегодня мы стали свидетелями еще одного террора Армении. ВС Армении вновь подвергли мирных жителей Барды ракетному обстрелу. В основном, ракетные удары были нанесены по райцентру, есть погибшие и раненые. Это шаг, предпринятый против мировой цивилизации».