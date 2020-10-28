ВС Армении обстреливают Гёранбой и Тертер - минобороны Азербайджана

Политика 28 октября 2020 14:58 (UTC+04:00)
ВС Армении обстреливают Гёранбой и Тертер - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня, ВС Армении сегодня с 14:40 обстреливают территории Гёранбойского и Тертерского районов, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

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