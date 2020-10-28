Атаки Армении на населенные пункты Азербайджана - шаг, направленный против мировой цивилизации – Хикмет Гаджиев (версия 2)

(Первая версия в 15:10)

БАКУ /Trend/ - Агрессия ВС Армении против мирных населенных пунктов Азербайджана продолжается.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что вооруженные силы Армении обстреливают мирных жителей в Гяндже, Бардинском, Тертерском и других районах Азербайджана: "Вчера в результате атаки ракетой, выпущенной по Бардинскому району, погибли четверо, включая одного ребенка, были ранены 14 гражданских лиц. Сегодня мы стали свидетелями еще одного террора Армении. ВС Армении вновь подвергли мирных жителей Барды ракетному обстрелу. В основном ракетные удары были нанесены по райцентру, есть погибшие и раненые. Это шаг, предпринятый против мировой цивилизации».

Гаджиев отметил, что армянская сторона также совершает агрессию и против мирового культурного наследия, нарушая положения об охране культурного наследия в нормах международного гуманитарного права: «Обстреливаются кладбища, разрушаются надгробия. Армения уничтожает памятники культурного наследия на оккупированных территориях. Ярким примером тому - разрушение мечети в Шуше. Умышленное разрушение культурных памятников – преступление. Азербайджанская армия в настоящее время осуществляет миротворческую миссию, желая восстановить мир. Армения же продолжает агрессию. Мы становимся свидетелями таких фактов на освобожденных от оккупации территориях Физулинского, Джабраильского, Зангиланского и других районов».

Помощник Президента подчеркнул, что святилище в Гяндже тоже подверглось разрушению со стороны Армении: «Мы отмечаем это с чувством сожаления, информируя об этом мировую общественность. С азербайджанской стороны не разрушен ни один памятник культурного наследия. Наоборот, Азербайджан делает все возможное для их сохранения. Если провокации будут продолжены, то Армения и дальше будет разрушать памятники».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)